Bestuurder gaat uit bocht en knalt tegen verlichtingspaal

De bestuurder knalde tegen een verlichtingspaal en daarna tegen de muur van de Fintro Bank. Lebbeke Op de Schrovestraat in Wieze ter hoogte van de oktoberhallen gebeurde gisterenmiddag rond 12.30 uur een ongeval met een personenwagen.

De bestuurder reed in de richting van Lebbeke toen het in de bocht aan de Oktoberhallen om een onbekende reden mis ging. De chauffeur verloor de controle over zijn voertuig en knalde frontaal tegen een verlichtingspaal en de muur van de Fintro Bank. De schade aan het voertuig was bijzonder groot. De Volkswagen is rijp voor de schroothoop.





Olielek

De chauffeur zelf raakte gewond en moest naar het ziekenhuis gebracht worden voor verdere verzorging. Uit het voertuig lekte heel wat olie dus kwam de brandweer van Lebbeke ook ter plaatse om de rijbaan schoon te maken. De verkeershinder bleef beperkt. Drie kwartier later was het voertuig getakeld en was de rijbaan opnieuw beschikbaar. (KBD)