Bestuurder botst op middeneiland Koen Baten

21 november 2018

09u37 0

In de Baasrodestraat in Lebbeke is een Dacia Duster deze ochtend iets voor 08.00 uur met zijn wagen tegen een middeneiland gebotst. Het ongeval gebeurde in de richting van Buggenhout. Hoe het ongeval kon gebeuren is op dit moment niet duidelijk. De wagen liep aanzienlijke schade op. Ook de signalisatieborden op het middeneiland raakte zwaar beschadigd en de weg lag bezaaid met brokstukken. De chauffeur raakte bij het ongeval niet gewond. De wagen werd getakeld. De verkeershinder bleef beperkt.