Bestuurder belandt in gracht en wil wagen achterlaten: fikse geldboete en rijverbod Koen Baten

22 februari 2019

12u27 1 Lebbeke 8 maart 2018: Steven V.D.M. belandt met zijn voertuig in een smalle straat in de gracht in Lebbeke. De jongeman raakt niet gewond, stapt zelf uit zijn voertuig en vijst de nummerplaat achteraan los. Hij vergeet enkel de nummerplaat vooraan en de papieren uit de wagen te nemen. Net wanneer hij zijn wagen wil achterlaten, wordt hij echter betrapt door de politie. V.D.M. stond voor deze feiten vandaag terecht in de politierechtbank.

De politie slaagde er die dag in maart nog net in de man staande te houden en hem aan een alcoholtest te onderwerpen. Deze leverde een promillage op van 1,79. “Bovendien is het niet de eerste keer dat de man voor dit soort feiten veroordeeld wordt”, aldus openbaar aanklager Sarie De Vrieze tijdens de zitting van de zaak.

Volgens de advocaat van de beklaagde had V.D.M. geen enkele reden om te vluchten. “Er was geen schade aan derden toegediend. Hij wou gewoon hulp gaan halen om zijn voertuig te takelen”, klinkt het. “Waarom hij dan slechts een nummerplaat van zijn wagen vijst en de andere gewoon vergeet, is mij ook een raadsel", klonk het nog. De politierechter hield rekening met het feit dat er geen andere betrokkenen waren en achtte het vluchtmisdrijf niet bewezen. Voor de andere feiten kreeg de man wel een geldboete van 3.200 euro en een rijverbod van zes maanden opgelegd. Bovendien moet hij ook al zijn examens opnieuw afleggen en slagen in psychologische en medische proeven.