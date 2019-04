Bert Kruismans in Biekorf Nele Dooms

08 april 2019

18u41 0

De cultuurdienst van Lebbeke ontvangst stand-up comedian Bert Kruismans. Hij brengt op vrijdag 12 april zijn nieuwste show “De Blote Belg”. Na een relatieve luwte na de viering van zijn eerste 20 jaar op de planken, viert Kruismans zijn wedergeboorte met waar hij sterk in is: het land en zijn bewoners een spiegel voor houden. In zijn bekende stijl rekent de artiest af met hardnekkige clichés en jammerlijke misverstanden. Hij belooft het publiek een voorstelling waar het vrolijker én wijzer van wordt. De voorstelling begint om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Cultuurcentrum De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Toegangskaarten zijn er vanaf 7,5 euro. Info en reservatie: www.ccdebiekorf.be.