Bellewij wint met creatieve gedichten 16 maart 2018

VBS De Bellewij in Denderbelle heeft met haar creatieve gedichten de wedstrijd van de Lebbeekse bibliotheek naar aanleiding van de Poëzieweek gewonnen. De school nam met het vierde en vijfde leerjaar deel aan de wedstrijd 'Stapelpoëzie'. Door boeken op elkaar te stapelen maakten ze met de titels op de ruggen leuke gedichten. "In totaal wel zestien per groep", zegt bibliothecaris An Heirbaut. "Per klas selecteerden we twee winnende gedichten. Elke winnaar krijgt een gedichtenbundel cadeau. Ook voor de klas zelf hebben we een gedichtenbundel voorzien om de klasbibliotheek aan te vullen."





(DND)