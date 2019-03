Bellestraat vanaf 30 maart weer open Nele Dooms

22 maart 2019

12u13 2 Lebbeke De Bellestraat gaat op zaterdag 30 maart weer open voor het verkeer. De voorbije maanden was de straat, die een belangrijke verbinding is tussen Lebbeke-centrum en Denderbelle, afgesloten omdat ze heraangelegd werd.

Naast een gescheiden riolering kreeg de weg ook een volledige make-over. Zo is op het kruispunt met de Leo Duboisstraat het verkeersplateau volledig vernieuwd. Een bredere bocht ter hoogte van de Overnestbaan moet zorgen voor meer veiligheid. Daar is een overrijdbaar middeneiland voorzien en aan één zijde een extra parkeerstrook. De Bellestraat heeft ook overal nieuwe voetpaden. De bestaande parkeerstroken blijven bestaan, afgebakend met bomen. Zo komt er meer groen in de straat. Na de scherpe bocht zal op zijbermen naast de rijweg geparkeerd kunnen worden. Ook de zijstraatjes van de Bellestraat en de Overnestbaan worden mee vernieuwd en geasfalteerd. In een eerdere fase jaren geleden werd al de kant van de Bellestraat aan Denderbelle volledig vernieuwd. Nu ook de tweede fase rond is, is het project helemaal klaar. In eerste instantie zal in het vernieuwde deel vanaf 30 maart wel nog een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur gelden. Dat is van kracht tot alle verkeersborden en wegmarkeringen zijn aangebracht.