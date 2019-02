Bellestraat tegen eind maart klaar Nele Dooms

26 februari 2019

15u04 0

De heraanleg van de Bellestraat in Lebbeke zal tegen eind maart achter de rug zijn. Dat zegt burgemeester Raf De Wolf (N-VA). Al maanden is in de Bellestraat de tweede fase van een volledige heraanleg bezig. Een eerste deel aan de kant van Denderbelle werd al jaren geleden gerealiseerd. Nu was de straat aan de kant van Lebbeke aan de beurt. Dat kost ongeveer 1,7 miljoen euro. Naast een gescheiden riolering krijgt de weg een volledige make-over. Aan het kruispunt met de Leo Duboisstraat wordt de verkeersplateau volledig vernieuwd. Een bredere bocht ter hoogte van de Overnestbaan moet zorgen voor meer veiligheid. Daar is een overrijdbaar middeneiland voorzien en aan één zijde een extra parkeerstrook. De Bellestraat heeft ook overal nieuwe voetpaden. De bestaande parkeerstroken blijven bestaan, afgebakend met bomen. Zo komt er meer groen in de straat. Na de scherpe bocht zal op zijbermen naast de rijweg geparkeerd kunnen worden. Ook de zijstraatjes van de Bellestraat en de Overnestbaan worden mee vernieuwd en geasfalteerd. “Normaal gezien hadden de werken begin maart klaar moeten zijn”, zegt De Wolf. “Maar door de sneeuw en het vriezen in de winter kreeg de aannemer te kampen met zo’n anderhalve week weerverlet. Daarom is de deadline opgeschoven.”