Belastingverlaging niet voor meteen Nele Dooms

22 februari 2019

17u41 0 Lebbeke Er zit niet meteen een belastingverlaging in voor de inwoners van Lebbeke. Oppositieraadslid François Willems (Open Vld) stelde dat voor tijdens de jongste gemeenteraadszitting. “Te vroeg om dat nu al te beslissen”, vindt schepen van financiën Jan Vanderstraeten (CD&V).

“Door de crisis jaren geleden moest de gemeente flink besparen”, schetst François Willems, vorige legislatuur zelf schepen van financiën voor Open Vld. “Tien jaar later heeft Lebbeke echter wel een mooi spaarpotje met een overschot van tien miljoen euro. Dat schept de nodige ruimte om de fiscale druk wat te verlagen. We denken daarbij in de eerste plaats aan alleenstaanden en eenoudergezinnen, die het financieel toch vaak zwaarder hebben. Door hen een belastingverlaging van zo’n 100 euro toe te staan, daalt voor hen de fiscale druk en stijgt hun koopkracht. We zouden die belastingverlaging kunnen uitvoeren met de schenking van Lebbeekse cadeaubonnen. Dit voorstel leefde al langer bij onze partij en ook al zitten we nu in de oppositie, we willen het toch op tafel leggen.”

Oppositiepartij Vlaams Belang is akkoord met het voorstel van Open Vld. “Maar als jullie hier na amper één maand oppositie al mee afkomen, vraag ik me af waarom dat gewoon niet eerder gebeurde toen jullie zelf het beleid bepaalden”, zei gemeenteraadslid Gunther Buggenhout (VB).

Voor de meerderheid zit de belastingverlaging er niet in. “Er is inderdaad een mooi financieel overschot, maar er moet ook nog fors geïnvesteerd worden in de gemeente”, zegt schepen Vanderstraeten. “Koken kost geld en we zijn volop met de opmaak van het meerjarenplan voor de komende jaren bezig. Het is af te wachten hoe dat uitdraait, voor we over belastingverlagingen kunnen spreken.”