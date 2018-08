Bel&Bo opent aan Brusselsesteenweg Nele Dooms

23 augustus 2018

18u00 0 Lebbeke Lebbeke krijgt een eigen Bel&Bo. De kledingzaak opent op vrijdag 24 augustus de deuren aan de Brusselsesteenweg. De winkel heeft onderdak in het nieuwe winkelcentrum vlakbij de Lange Minnestraat.

De Lebbeekse vestiging is startklaar om de eerste klanten te ontvangen en zo de eerste winkel die in het retailcentrum op de vroegere site Holbrecht de deuren opent. De Belgische modeketen Bel&Bo telt met de opening van het filiaal in Lebbeke op dit ogenblik 98 filialen. De keten lanceert tweewekelijks een kleurrijke en trendy collectie voor de hele familie. De winkel in Lebbeke beschikt over een ruime zit- en kinderhoek voor winkelende klanten. Op vrijdag 24 augustus is het publiek welkom vanaf 9 uur. Tijdens de feestelijke openingsweek kunnen buurtbewoners en klanten genieten van verschillende acties. Zo krijgen de eerste honderd klanten een gratis pashmina sjaal, krijgt elke klant 20 procent korting op een artikel naar keuze en maakt hij kans op een waardebon van 75 euro. Iedereen ontvangt bij aankoop ook een herbruikbare tas en vanaf 40 euro een kleurrijke Bel&Bo-box.