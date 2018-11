Basisschool Konkelgoed in Lebbeke heeft gloednieuwe bus Koen Baten

07 november 2018

De leerlingen van de basisschool Konkelgoed in Lebbeke kunnen vanaf gisteren rekenen op een gloednieuw bus. De oude was versleten en was dringend aan vervanging toe. “Onze vorige bus was ruim 20 jaar oud", aldus Marleen De Leeuw. “De nieuwe bus is langs buiten sterk versierd en heeft 38 plaatsen", klinkt het. De leerlingen mochten hem gisteren voor de eerste keer uittesten, en waren zeer enthousiast. De bus wordt gebruik voor leerlingenvervoer ‘s ochtends en na schooltijd, maar ook voor verschillende leeruitstappen zal de bus ingezet worden.