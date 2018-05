Basisschool brengt feest in de straat 24 mei 2018

De Vrije Basisschool Heizijde in Lebbeke organiseert dit weekend 'Feest in de Straat'. Het jaarlijkse schoolfeest steekt in een nieuw jasje.Dit jaar geen reeks optredens van de leerlingen, maar wel een straatfestivalletje. Dat begint om 14.30 uur en is te bezoeken tot 18 uur. De organisatoren plaatsen standjes met eten en drinken. Er zijn doorlopend activiteiten en workshops. En er vindt een wedstrijd 'hartjes leggen' plaats. Toegangskaarten kosten 6 euro in voorverkoop, 8 euro aan de kassa. Iedereen is welkom in de Heizijdestraat in Lebbeke. Info: secretariaat@vbslebbeke.be. (DND)