Bakkers en slagers van Jong N-VA promoten lokaal kopen 28 april 2018

02u33 0 Lebbeke Leden van Jong N-VA Lebbeke, verkleed als bakker of slager, vatten voor de start van de gemeenteraad in Lebbeke post aan het gemeentehuis op de Grote Plaats. Ze voerden er actie om de lokale economie te promoten.

De actievoerders daagden gisteravond verkleed als lokaal handelaar, zoals bakker, fotograaf en beenhouwer, op. Onder het motto "Koop Lebbeeks" deelden de bestuursleden van Jong N-VA flyers uit aan de gemeenteraadsleden. "Zo vragen we hen om meer aandacht te besteden aan de instandhouding en promotie van de lokale middenstand", zegt voorzitter Brent Roelandt. "Onze plaatselijke handelaars kunnen, in tijden van globalisering, extra steun best gebruiken."





Jong N-VA koppelt aan de actie ook het voorstel om een nieuwe app in het leven te roepen. "Die moet het voor de burgers makkelijker maken om de lokale handelaars te ontdekken en te bereiken", legt Roelandt uit. "Zo zouden gebruikers in deze app alle handelaars van Lebbeke kunnen vinden, openingsuren raadplegen, adressen zoeken, enzovoort. De middenstanders zelf kunnen er hun eigen pagina beheren en er bijvoorbeeld acties op aankondigen. Of ze kunnen zelf foto's van hun zaak plaatsen en potentiële klanten overtuigen met een leuk tekstje of eventuele routebeschrijving. Ook een promotiefilmpje is mogelijk. In deze tijden van digitalisatie zou dit ideaal zijn om de lokale handelaars in de kijker te zetten."





De jongeren hopen alvast dat ze de bestuurders van Lebbeke konden overtuigen met hun actie. (DND)