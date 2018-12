Babyzwemmen in Lebbeke Geert De Rycke

02 december 2018

Ook baby’s kunnen voortaan zwemlessen volgen in het zwembad van Lebbeke.

“Babyzwemmen is eigenlijk snoezelen met je baby in het warme water. Het is een moment van qualitytime, elke les opnieuw. Het water wordt verwarmd tot 34 graden Celsius zodat het aangenaam vertoeven is voor baby en voor ouder”, zegt Ilse Pissens.van Aquastar & Swim. “Gebruik makend van de reflexen van de baby oefenen de ouders samen met hun baby heel wat motorische vaardigheden.”

De organisatoren willen daarmee de band tussen ouder en kind intenser maken. De lessen zijn uniek in de ruime regio. “Het babyzwemmen, voor kinderen vanaf drie maanden, is de start van het normale aanbod. Na deze lessen kan er overgeschakeld worden op peuterzwemmen, watergewenning en nadien de zwemlessen.”

Alle info: www.aquastar.be.