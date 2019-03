Autohandelaar vermoord in opdracht van echtgenote: vrouw krijgt 20 jaar cel Nele Dooms

20 maart 2019

10u44 6 Lebbeke Katrien R., de vrouw die haar man en autoverkoper Wim Van Cauteren in 2014 liet vermoorden, is door de Dendermondse rechter veroordeeld tot 20 jaar cel. Gino V.R., die de moord uitvoerde door de garagist dood te schieten met vier kogels, moet 18 jaar in de cel. Katrien R. beraamde de moord na jaren van fysiek en psychisch geweld.

De moord vond plaats op 2 juni 2014. Van Cauteren werd in zijn woning aan autohandel Dotcom Cars op de Brusselsesteenweg in Lebbeke doodgeschoten. De vier kogels werden afgevuurd door Gino V.R. Katrien R., de vrouw van Van Cauteren, had hem dat gevraagd. Om de ware toedracht te verdoezelen, verzon R. aanvankelijk een verhaal over een tigerkidnapping. Dat moest onder andere verklaren waarom er zo’n 35.000 euro uit de kluis was gehaald na de schietpartij en ook nog eens 2.100 euro uit de broekzakken van Van Cauteren was gehaald. De som was echter niet naar de zogeheten kidnappers gegaan, maar wel als bloedgeld betaald aan schutter V.R. De centen werden later gevonden in de slaapkamer van V.R., verstopt in een knuffelbeer.

Drijfveer van Katrien R. waren de slagen die ze van haar partner kreeg. Toen ze vreesde dat de agressie zich ook tegen de kinderen zou keren, besloot ze dat haar man uit de weg geruimd moest worden. Van Cauteren werd tijdens het proces omschreven als ruziemaker, een vechtersbaas en een cokegebruiker, die zijn partner “mishandelde op fysiek, seksueel, financieel en emotioneel vlak”. Ook de rechtbank is ervan overtuigd dat Wim Van Cauteren “geen goede partner was”, maar twijfelt er wel aan of R. wel over alles de waarheid vertelde. “De rechtbank kan zich niet van de indruk ontdoen dat gebeurtenissen zijn aangedikt om te verantwoorden waarom ze haar partner liet vermoorden”, klinkt het in het vonnis.