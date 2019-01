Atletiekclub serveert steak Nele Dooms

08 januari 2019

Atletiekclub AC Lebbeke organiseert op zondag 13 januari haar eetfestijn. Op het menu staan steak champignon, provençaal, pepersaus of natuur met frietjes. Er is ook keuze uit tong met madeirasaus en kip met diverse sauzen. Als dessert voorzien de organisatoren koffie met gebak of roomijs. Smullen kan tussen 11.30 en 21 uur. Liefhebbers zijn welkom in CC De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Iedereen is welkom. Info: www.aclebbeke.be.