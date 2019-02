Atletiekclub organiseert Sportquiz Nele Dooms

28 februari 2019

12u33 0

Atletiekclub AC Lebbeke organiseert op zaterdag 9 maart voor de tiende keer haar jaarlijkse Sportquiz. Voor het vijfde jaar op rij zal die plaatsvinden in Cultuurcentrum De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. De organisatie schotelt een quiz voor die voor ongeveer 40 procent uit sportvragen bestaat. Voor de rest worden de deelnemers getest op algemene kennis over allerlei onderwerpen. Ploegen van maximum vijf personen kunnen meedoen. De vragen worden gesteld vanaf 19.30 uur. Deelnemen kost 15 euro per ploeg voor wie vooraf inschrijft. De avond zelf kost het 20 euro. Iedereen is welkom. Info en inschrijvingen: quiz@aclebbeke.be of www.aclebbeke.be.