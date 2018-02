Atletiekclub houdt Veldloop 09 februari 2018

De Koninklijke Atletiekclub AC Lebbeke organiseert op zondag 18 februari haar jaarlijkse Veldloop. Van kinderen tot senioren nemen hieraan deel. Er is ook een loop voor G-atleten - sportievelingen met een beperking. De wedstrijden beginnen vanaf 12.20 uur en duren een hele namidddag. Wie de atleten aan het werk wil zien, kan terecht op de terreinen aan het gemeentelijke sportcentrum, aan de Koning AlbertI-straat. Iedereen is welkom. Info: 0478/42.37.58 of info@aclebbeke.be. (DND)