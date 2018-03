Aspe in De Biekorf 27 maart 2018

De Cultuurdienst van Lebbeke presenteert dit weekend de voorstelling 'Aspe 2 - Het dodelijk jubileum'. In deze voorstelling is het publiek getuige van een intieme jubileumviering dat een onheilspellend randje krijgt als er een dode valt. Hoofdinspecteur Van In, gespeeld door Herbert Flack, en zijn assistent De Swaef, vertolkt door Jelle Cleymans, zijn direct ter plaatse om de moord te onderzoeken en ook commissaris Van Nuffel is van de partij. De voorstelling vindt plaats op zaterdag 31 maart om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Podiumzaal van De Biekorf, Stationsstraat in Lebbeke. Toegangskaarten zijn er vanaf 11 euro. Info en reservatie: www.ccdebiekorf.be. (DND)