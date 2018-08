Aquastar&Swim pakt uit met floatfit Nele Dooms

11u24 0 Lebbeke Op een drijvend vlot intensieve lichaamsoefeningen doen. Daar pakt Aquastar&Swim in het zwembad van Lebbeke voortaan mee uit. Het team speelt daarmee in op een nieuwe hype. Floatfit komt overgewaaid uit Engeland.

Een eerste proefles is alvast prima verlopen. Een tiental liefhebbers vatte in het gemeentelijk zwembad van Lebbeke post op een drijvende basis. Zochten hun evenwicht. En begonnen aan een stevige work-out. Dat af en toe iemand het water in tuimelt, hoort er bij. Maar het gaat vooral om intensieve lichaamsoefeningen.

"Floatfit, een nieuwe discipline in het water, is ontstaan in Engeland", zegt Ilse Pissens van Aquastar&Swim. "Het zorgt ervoor dat eigenlijk het hele lichaam getraind wordt. Omdat je op een drijvende basis staat, moet je voortdurend je evenwicht zoeken en houden, terwijl je oefeningen doet. Dat zorgt ervoor dat echt alle spieren in je lichaam getraind en versterkt worden. Een les duurt een halfuur, maar je mag er zeker van zijn dat je moe van de aquabase komt en zal voelen wat je gedaan hebt."

Dat Aquastar&Swim één van de eerste in België is die mee op de kar van de nieuwe hype springt, is niet verwonderlijk. Het team is er altijd al sterk in geweest om met de nieuwste trends mee te zijn. Ilse Pissens en Ken Moens richtten de vereniging precies vijftien jaar geleden op. "Ik gaf zwemlessen en Ken was redder in het Lebbeekse zwembad", vertelt Ilse. "Bovendien waren we vrienden. Voor de fun startten we Aquastar& Swim op, in eerste instantie om zwemlessen aan te bieden. Ondertussen volgen meer dan zeshonderd kinderen zwemles bij ons en doen er meer dan vijfhonderd sportievelingen mee aan onze aquasport."

"Vijftien jaar geleden waren we één van de eerste in het land om babyzwemmen aan te bieden", zegt Ken Moens. "Later volgde aquacycling, met als resultaat dat we daarvoor ondertussen over meer dan 50 fietsen in het zwembad beschikken. En ook de Amerikaanse trend aquazumba lanceerden we in Lebbeke. Dat is nog altijd een groot succes. We proberen gewoon regelmatig nieuwe dingen aan te bieden, want stilstaan is achteruit gaan. Het waren leden die ons de nieuwe hype van floatfit signaleerden. We zijn meteen op de leer geweest om dit ook in Lebbeke te kunnen aanbieden."

Het lijkt er stevig op dat ook dit initiatief een schot in de roos zal worden. Inschrijvingen voor de eerste lessen lopen al vlot binnen en er staan al tientallen geïnteresseerden op een wachtlijst. "Dat komt waarschijnlijk omdat deze discipline voor iedereen geschikt is", zegt Pissens. "Een basisfysiek is niet nodig en jong en oud kan er aan beginnen. Floatfit is bestemd voor iedereen die wil werken aan zijn conditie en uithoudingsvermogen en zijn spierkracht en lenigheid wil verbeteren. Tegelijk is het ook gewoon een leuke vorm van ontspanning. Onder het motto een gezonde geest in een gezond lichaam is dit een ideale sport."

Op dinsdag 28 augustus vindt een demoles plaats. Geïnteresseerden kunnen floatfit komen uittesten vanaf 21 uur in het Lebbeekse zwembad.