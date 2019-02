Annemie Struyf bezoekt CC Biekorf Nele Dooms

16 februari 2019

14u54

Annemie Struyf, journaliste en presentatrice, komt op donderdag 21 februari langs in Lebbeke. Ze brengt haar show “Ma vie en rose”. Struyf maakt twaalf maanden lang haar agenda helemaal vrij om het leven anders aan te pakken, met meer groen en stilte, meer tijd om te lezen, te schrijven, te ontmoeten, te luisteren en te beleven. Na twee televisiereeksen en een boek, komt Annemie nu ook live aan het woord over haar “vie en rose”. Ze brengt een persoonlijk verhaal, als gedreven journaliste in contact met gewone mensen. De voorstelling begint om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Podiumzaal van Cultuurcentrum De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Toegangskaarten zijn er vanaf 6 euro. Info en reservatie: www.ccdebiekorf.be.