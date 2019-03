Anna en Karel vieren briljanten huwelijksverjaardag Nele Dooms

28 maart 2019

13u01 0

Karel Delaet en Anna Van Nieuwenhuyze zorgden voor een feestdag in woonzorgcentrum Hof ter Veldeken in Lebbeke. De twee vieren hun briljanten huwelijksverjaardag. Ze stapten 65 jaar geleden in het huwelijksbootje. Karel, afkomstig uit Bornem, en Anna, van Lebbeke, leerden elkaar kennen op de kermis waar Karel werkte. “We wisten meteen, ook al waren we nog erg jong, dat we voor elkaar gemaakt waren”, zeggen ze. “Nadat we trouwden, zetten we samen het kermisleven voort. We hadden een schietkraam, een kermismolen en een frituur waar we mee van kermis naar kermis trokken. Ondertussen zet de zoon deze zaak voort.” Karel en Anna kregen één zoon. Een kleinzoon zorgde ondertussen ook voor twee achterkleinkinderen. “We kijken terug op een mooi, lang en goed huwelijk”, zeggen ze. “Het geheim is goed kunnen praten met mekaar, hard werken, elkaar graag zien en blijven graag zien.” Het paar vierde het jubileum in het rusthuis met een delegatie van het schepencollege, de medebewoners en familie.