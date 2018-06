Alleen nog feest in Kasteel van Lebbeke GROEP CYRIEL BRENGT NIEUWE START ZONDER RESTAURANT NELE DOOMS

12 juni 2018

02u31 0 Lebbeke Het Kasteel van Lebbeke is weer open. Voor de nieuwe start zorgt Mark Van den Broeck, die al diverse restaurants in de regio onder zijn hoede heeft. Samen met zakenpartner Karolin De Proft bouwt hij het Kasteel van Lebbeke uit tot feestzaal.

Het lijkt er op dat de Groep Cyriel van Mark Van den Broeck uit Opdorp een steeds groter imperium uitbouwt. Het begon jaren geleden met de Poort van Cyriel, een brasserie-restaurant aan de Dries in Opdorp. Later kwam daar restaurant Huis van Cleophas in Sint-Gillis-Dendermonde bij en recent opende Van den Broeck met Skov het eerste restaurant in Buggenhout-centrum. En nu het alombekende Kasteel van Lebbeke aan de Flor Hofmanslaan.





"Karolin De Proft was via haar familie bij het Kasteel van Lebbeke betrokken. Ze vroeg me mee te helpen deze horecazaak nieuw leven in te blazen", vertelt Van den Broeck. "De zaak stond het voorbije anderhalf jaar leeg. Ik hield de boot eerst af, maar het idee om hier iets van te maken, bleef toch in mijn hoofd spoken. Uiteindelijk kriebelde het zo hard, dat ik mee in het avontuur stapte."





9 maanden ver

Van den Broeck en De Proft zijn ambitieus en gemotiveerd om van het Kasteel van Lebbeke een nieuw verhaal te maken. "We gaan bewust voor een feestzaal. Het Kasteel is dus geen restaurant meer", zegt De Proft. "De combinatie van restaurant en feestzaal laat de perfectie niet toe. Hier zullen dus enkle trouwfeesten, bedrijfsevents, seminaries, enzovoort plaatsvinden. Eén zondag per maand vindt een brunch plaats. Dat loopt zo vlot dat dit in de toekomst zal oplopen. Voor boekingen van feesten kijken we ondertussen al meer dan negen maanden in de toekomst, alle zaterdagen zitten al vol. We maken dus een heel mooie start."





Om het Kasteel van Lebbeke draaiende te houden, verschuift Van den Broeck personeel uit zijn andere zaken. Olivier Vandenghoer van Huis van Cleophas wordt in het Kasteel maître. Niels Brouillard, tot voor kort kok in Skov en Cleophas, zal in de keuken van het Kasteel staan. "We werken met een vijftal vaste personeelseden en nog een een twintigtal flexijobbers", zegt Van den Broeck.





Rustiek uitzicht

Het Kasteel van Lebbeke onderging aanpassingswerken. "Er is een compleet nieuwe keuken uitgebouwd", zegt Van den Broeck. "Ook de toog is vernieuwd. En de zaal kreeg een nieuwe, modernere look. Omdat dit een kasteel is, behouden we het rustieke uitzicht, maar dan op een meer eigentijdse manier. We beschikken hier ook over een heel mooie en sfeervolle tuin."





Het Kasteel van Lebbeke opende met een geslaagde receptie. Voor Groep Cyriel is het met dit project nog niet afgelopen. Van den Broeck werkt ook nog aan de opening van restaurant Broekies, in het Park Fort Liezele, tegen de zomer van 2019.