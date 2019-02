Alex Agnew komt langs in De Biekorf Nele Dooms

27 februari 2019

Alex Agnew zal ook Lebbeke aandoen met zijn nieuwe show. De stand-up comedian wordt in Cultuurcentrum De Biekorf verwacht in januari 2020. De ticketverkoop daarvoor start nu al. Na drie volle sportpaleizen, volgt op vraag van fans en organisatoren nu een theatertour. Alex Agnew brengt daarbij zijn nieuwe show “Be careful what you wish for” dus ook naar Lebbeke. Onderwerpen als het genderdebat, feminisme, #metoo, cultuurrelativisme, neuspeuteren, Tarzan en zwerkbal komen aan bod. Het zal in Lebbeke het enige optreden van Alex Agnew zijn in deze regio. De voorstelling zal plaatsvinden op woensdag 22 januari om 20 uur in de Podiumzaal van CC De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Toegangskaarten kosten 37 euro. Info en reservatie: www.ccdebiekorf.be.