Alcoholvrij aperitieven in Biekorf Nele Dooms

04 februari 2019

In het kader van Tournée Minérale en de alcoholvrije maand februari organiseert de cultuurdienst van Lebbeke, in samenwerking met Vormingplus Waas en Dender, een workshop ‘alcoholvrij aperitieven’. Deelnemers maken tijdens deze les kennis met ‘mocktails’ of alcoholvrije cocktails. Ze leren sprankelende drankjes op basis van gekende en minder gekende ingrediënten, verrassende combinaties en originele presentaties kennen. Wie meedoet, brengt best een goed afsluitbaar potje of flesje mee. De workshop vindt plaats op donderdag 7 februari om 19.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Terraszaal van CC De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke. Deelnemen kost 11 euro. Info en inschrijvingen: 03/775.44.84 of via www.vormingplus.be/waas-en-dender.