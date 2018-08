Affiches in strijd tegen zwerfvuil Nele Dooms

20 augustus 2018

15u21 0 Lebbeke De milieudienst van Lebbeke pakt uit met een extra initiatief in de strijd tegen zwerfvuil. Inwoners van de gemeente kunnnen raamposters verkrijgen, die ze helemaal zelf kunnen personaliseren.

"Onze strijd tegen sluikafval gaat onverminderd door", zegt schepen van milieu François Willems (Open Vld). "De te personaliseren affiches kaderen in het project Mooimakers, waarbij mensen zich in heel Vlaanderen inzetten om hun buurt proper te maken en te houden. Wij verdelen deze raamposters via de milieudienst. Ze bestaan uit krijtpapier en worden verdeeld met een krijtdoosje. Inwoners kunnen zo zelf hun namen of een boodschap op de affiches schrijven en zo voorbijgangers aan hun woning motiveren om hun afval niet op de grond te gooien."