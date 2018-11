AED aan slagerij Saerens Nele Dooms

21 november 2018

Lebbeke heeft er een AED-toestel op haar grondgebied bij. Daar hebben de uitbaters van slagerij Saerens voor gezorgd. Aan de gevel van hun beenhouwerij aan de Opwijksestraat hebben ze een AED geïnstalleerd. “Die is volledig zelf door ons gefinancierd, omdat we ook ons steentje willen bijdragen tot de gezondheid van de Lebbekenaren”, zegt Rudy Saerens. “Het toestel dat hier ter beschikking is, is overigens ook geschikt om kinderen te reanimeren. Hopelijk zal dat nooit nodig zijn.” Een automatische defibrillator is een reanimatietoestel dat kan helpen bij hartfalen. Het is bedoeld om eerste hulp te bieden wanneer zich bij iemand een plots en ernstig hartfalen voordoet. Het toestel zegt zelf wat er moet gebeuren en dient de nodige schokken toe. De AED is terug te vinden tussen de voordeur en de garage van de slagerij.