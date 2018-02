Acht snelheidsduivels in schoolomgeving 02 februari 2018

02u32 0

De politiezone Buggenhout/Lebbeke heeft gisterenmorgen een snelheidscontrole gehouden in de schoolomgeving van de bassischool in Wieze. Het gaat hier om een zone dertig. Op een kwartier tijd passeerden 101 voertuigen langsheen het flitstoestel. Ondanks het drukke verkeer en de passage van voetgangers werden er toch acht bestuurders betrapt op overdreven snelheid. Zij mogen zich een proces-verbaal in hun brievenbus verwachten. (KBD)