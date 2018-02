Acht AED's maken gemeente hartveilig 14 februari 2018

02u52 0 Lebbeke Lebbeke mag zich voortaan een 'Hartveilige gemeente' noemen. Op acht verschillende plaatsen zijn immers zopas AED's of automatische defibrillatoren gelaatst.

Een AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. Gesproken instructies leiden de hulpverlener door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van hem overnemen. Op die manier kan zo'n toestel levens redden.





Acht locaties





"Op mijn vraag nam het gemeentebestuur initiatief om zo'n AED's aan te kopen en Lebbeke hartveilig te maken", zegt burgemeester François Saeys (Open Vld). "Personeel van onze technische dienst zorgt ervoor dat de toestellen op acht locaties geplaatst worden. We kozen voor plaatsen waar veel volk komt en dat minstens in elke parochie één AED-toestel beschikbaar is."





De defibrillatoren bevinden zich aan het gemeentehuis op de Grote Plaats, aan de hoofdingang van CC De Biekorf, aan het OCMW langs de Brusselsesteenweg, de kerk van Heizijde, in de Lange Minnestraat, op de parking van het sportcentrum aan de Koning AlbertI-straat, ter hoogte van het gemeentehuis van Denderbelle en aan de pastorie van Wieze.





"In de toekomst zal het gemeentebestuur via het Rode Kruis opleidingen aanbieden om met een AED een slachtoffer te reanimeren", zegt Saeys. "Er volgt ook nog een sensibiliseringsactie." (DND)