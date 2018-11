AC ontvangt Belgisch Kampioenschap atletiek Nele Dooms

Lebbeke Atletiekclub AC Lebbeke zal volgend jaar gastheer zijn voor het Belgisch Kampioenschap Junioren en Beloften. Dat is zo opgenomen in de atletiekkalender voor 2019.

Het BK zal plaatsvinden op zondag 29 juni. Het is de tweede keer in haar clubbestaan dat de Koninklijke Atletiekclub Lebbeke een Belgisch kampioenschap mag organiseren. In 2014 was er al eens het tweedaags BK voor masters. In 2019 zullen de beste Belgische junioren en beloften afzakken naar Lebbeke om er te strijden voor de nationale titels. Het voorbije jaar vond het kampioenschap in Moeskroen plaats. Belofte Gaetan Van Laethem van AC Lebbeke veroverder er brons op de 800 meter.