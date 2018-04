Aanrijding tussen twee voertuigen 07 april 2018

Op de Dendermondsesteenweg in Lebbeke gebeurde donderdag rond middernacht een aanrijding tussen twee voertuigen. Een bestuurster wou haar garage inrijden toen het plots tot een aanrijding kwam. Ze reed een auto aan in de flank en kwam aan de overkant van de weg terecht.





Niemand raakte gewond. Er was wel aanzienlijke schade aan de voertuigen. Eén rijstrook was een tijdlang afgesloten door de hulpdiensten, maar de hinder bleef erg beperkt. (KBD)