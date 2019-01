Aanpassingswerken aan afslagstrook N41 Nele Dooms

07 januari 2019

Er vinden de komende weken aanpassingswerken plaats aan het kruispunt van de Dendermondsesteenweg (N47) met de N41 in Lebbeke. De afslagstrook voor verkeer dat vanop de steenweg de N41 opdraait wordt aangepast. De werken starten op dinsdag 8 januari en zullen duren tot 8 februari. Het verkeer zal hierdoor tijdelijk enige hinder ondervinden. De verkeerssituatie aan het kruispunt wordt aangepast om de toestand veiliger te maken voor fietsers. De oplossing bestaat erin dat de fietsers op de Dendermondsesteenweg aan het kruispunt meer uitwijken naar rechts om vervolgens haaks de baan over te steken. De veiligheid aan het kruispunt staat al lang ter discussie. Begin 2018 kwam er nog een vrouw met de fiets onder een vrachtwagen terecht. Ze stak net richting Dendermonde over toen ze gegrepen werd door de truck.