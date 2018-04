Aanhangwagen vliegt door raam Ma's Garden HEEL WAT SCHADE, MAAR RESTAURANT BLIJFT OPEN KOEN BATEN

09 april 2018

02u25 0 Lebbeke Een slecht vastgemaakte aanhangwagen zorgde zaterdag voor brokken in Chinees restaurant Ma's Garden in Lebbeke. Een chauffeur passeerde er met zijn wagen toen plots de aanhangwagen loskwam en door het raam van het restaurant vloog.

Het ongeval gebeurde zaterdagochtend iets na 11 uur, vlak voor het restaurant openging. De trekhaak van een aanhangwagen met materiaal voor het containerpark schoot aan het kruispunt in de Stationsstraat plots los. Die kwam daarna door het raam van het restaurant terecht en bracht heel wat schade aan in het restaurant. "De verwarming werd volledig vernield, waardoor er water in onze zaak kwam. Ook één van onze lange tafels die achter het raam stond, werd volledig vernield", zegt Ma aangeslagen. "Onze zaak lag ook volledig vol glas. We hebben het zo snel mogelijk proberen opruimen. De schade zal oplopen tot in de duizenden euro's. De Chinese tekens die op het raam gedrukt stonden, zal ik nog heel moeilijk terug kunnen krijgen."





Li Qiong Ma was bijzonder onder de indruk na het ongeval. Ma's garden is al 15 jaar een begrip in Lebbeke. "In eerste plaats hoop ik vooral dat mijn klanten nu geen schrik hebben gekregen en dat ze blijven komen. Wij blijven open. Alles is afgesloten door de hulpdiensten en wij kunnen onze klanten nog perfect bedienen", vertelt Ma. Op het moment van het ongeval waren er gelukkig nog geen klanten aanwezig waardoor er geen gewonden zijn gevallen en iedereen er met de schrik vanaf is gekomen. De politie en de brandweer kwamen na het ongeval ter plaatse en sloten het raam af. "Misschien is het niet slecht dat de gemeente hier meer veiligheidsmaatregelen voorziet. Het is hier een heel gevaarlijk kruispunt. Ik hoop dit soort feiten niet meer opnieuw gebeuren", klinkt het.





Afgelopen jaar was zeker niet de beste periode voor het Chinese restaurant. Op 6 januari 2017 eindigde een hoogoplopende ruzie tussen de kok en hulp-kok in een steekpartij. De hulp-kok verkeerde even in levensgevaar, maar overleefde de aanval. Het restaurant was toen een hele tijd gesloten, maar intussen zijn de problemen wel opgelost. De kok werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden en 800 euro boete, maar werkt nu wel opnieuw in het restaurant. De hulp-kok werd ontslagen. "In de keuken is nu alles weer in orde. We werken met een goed team en er zijn geen problemen meer," bevestigt Li Qiong. "Ik hoop nu alleszins dat we verder gespaard blijven van problemen, want ik heb mijn portie wel gehad", besluit de uitbaatster.