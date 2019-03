Aangereden fietser na ongeval meteen geopereerd, toestand van slachtoffer onduidelijk Koen Baten

22 maart 2019

17u11 11 Lebbeke De fietser die donderdagavond aangereden werd door een personenwagen aan de rotonde van de Dendermondsesteenweg en de Lindelaan is die zelfde avond nog geopereerd. Het gaat om een 21-jarige jongeman uit Dendermonde. Over zijn toestand is op dit moment niets bekend.

Het parket van Oost-Vlaanderen laat weten dat er een deskundige werd aangesteld om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. “De bestuurder van de personenwagen is een 40-jarige man afkomstig uit Lebbeke”, aldus het parket. “Hij was op het moment van de feiten niet dronken of niet onder invloed van drugs”, klinkt het. “Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat de omstandigheden van het ongeval zijn.”

Het rondpunt was donderdagavond verschillende uren afgesloten op de plaats van het ongeval. De auto kwam de rotonde opgereden vanuit de Dendermondsesteenweg richting Dendermonde. De ruit raakte zwaar beschadigd toen hij de fietser opschepte.