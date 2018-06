763 gezinnen zetten kip in als afvalverwerker 12 juni 2018

Lebbeke heeft er weer honderden extra afvalverwerkers bij. De gemeente deelde aan de demoplaats voor thuiscomposteren op de Flor Hofmanslaan aan 763 Lebbeekse gezinnen één of twee kippen uit. "Het project kadert in de strijd tegen de afvalberg", zegt schepen van milieu François Willems (Open Vld). "Kippen kunnen ingezet worden om groenafval te verwerken. Dat bespaart eigenaars kosten van de gft-container en tegelijk is het goed voor het milieu. Twee kippen kunnen samen alle keukenafval van een doorsneegezin verwerken. Voor ieder gezin dat de kippen in huis haalt, zal er jaarlijks ongeveer 85 kilo keukenafval minder zijn. We zijn dan ook heel tevreden dat zoveel gezinnen inschreven op de oproep van het kippenproject." (DND)