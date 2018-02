38 bestuurders rijden te snel 12 februari 2018

02u31 0 Lebbeke De politie van Buggenhout/Lebbeke heeft cijfers vrijgegeven van een snelheidscontrole die ze maandag uitvoerden op de Baasrodestraat in Lebbeke.

In totaal werden er 164 voertuigen gecontroleerd. Het flitstoestel flitste zowel langs de voorzijde als de achterzijde van de voertuigen. In beide richtingen werden 38 overtredingen vastgesteld. De hoogst gemeten snelheid was 96 kilometer per uur terwijl er slechts 50 is toegelaten. Er werd ook een rijbewijs onmiddellijk ingetrokken bij een bestuurder.





(KBD)