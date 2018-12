18-jarige zit zes maanden na dood baby nog steeds in gevangenis Megan D. blijft ontkennen en zegt dat ze de peuter niet dood wilde. Koen Baten

19 december 2018

16u41 0 Lebbeke De 18-jarige Megan D. uit Lebbeke zit zes maanden nadat peuter Chelsea overleed in bad nog steeds in de gevangenis. De peuter overleed in het weekend van 2 juni dit jaar in verdachte omstandigheden in een appartement in de Stationsstraat in Lebbeke. De stiefmama van Chelsea was op dat moment alleen met het kindje, dat van haar vriend Bjorn was, waarmee ze sinds kort was gaan samenwonen.

Onmiddellijk wees alles in de richting van de 18-jarige vrouw, die het kindje in bad had gezet en alleen had gelaten, waarna het even later dood werd aangetroffen. De vrouw blijft nog steeds ontkennen dat ze ook maar iets met de feiten te maken heeft en dat ze het kindje helemaal geen kwaad wilde doen. Maar na zes maanden die verstreken zijn zit de jonge vrouw, die voor kinderverzorgster studeerde, nog steeds vast in de gevangenis. Zijzelf, haar vrienden en familie blijven volhouden dat het om een ongeval gaat en dat ze de peuter niet bewust om het leven heeft gebracht.

In bepaalde familiekringen was te horen dat Megan jaloers was op Chelsea en dat ze het niet altijd goed konden vinden met elkaar. Haar vriend Bjorn zou haar intussen wel blijven steunen en gaat nog steeds bij haar op bezoek in de gevangenis. De advocaat van het Megan D., Katrien Van Der Straeten, houdt de lippen stijf op elkaar en wil geen informatie kwijt over de zaak.