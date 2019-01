16-jarige ‘plaagt’ vriendinnetje op ijspiste: vader van meisje trakteert jongeman op kopstoot en lichte hersenschudding Koen Baten

03 januari 2019

12u51 1 Lebbeke Op de ijspiste van Lebbeke heeft een 16-jarige woensdag in de vooravond rake klappen gekregen van een veertiger. De man nam het heft in handen nadat enkele tieners de gsm van de dochter van de man, een vriendinnetje, hadden afgenomen. Ook vorige week was er al een geval van geweld in de buurt van de ijspiste.

K.D. (16) uit Lebbeke kreeg gisterenavond om 17.00 uur enkele rake klappen op de ijspiste van een 48-jarige man. De tiener was met enkele vrienden naar daar afgezakt om te schaatsen. Hierbij plaagden ze een vriendin door haar gsm even af te nemen en een toertje rond de piste te rijden. Het meisje ging naar haar vader en vertelde hem de feiten. “Toen ik me wou excuseren bij haar vader greep die me vast aan t-shirt en gaf hij me enkele slagen", aldus K.

Na de slagen dreigde de man om nog meer te doen. “Ik raakte in paniek en wist niet meer wat te doen. Toen ik vroeg om los te laten kreeg ik nog een kopstoot bij", klinkt het. Enkele getuigen konden de twee uit elkaar krijgen en zagen dat de man bijzonder agressief was. De jongeman belde zijn moeder op die even verderop woonde en kwam onmiddellijk ter plaatse. “We zijn naar een dokter gegaan, waar bleek dat hij een lichte hersenschudding had en enkele kneuzingen", aldus zijn moeder.

Volgens de moeder was de man duidelijk boven zijn theewater. De tiener ging samen met zijn moeder klacht indienen bij de politie. Zij kwamen ook ter plaatse om de man te verhoren, hij gaf de feiten toe. “Hij zou zich ook geëxcuseerd hebben tegen de politie, maar zoiets doe je toch niet. Ik had absoluut geen slechte bedoelingen, maar was wel geschrokken op dat moment", aldus K. Vorige week was er ook al een zware vechtpartij waarbij Stijn A. het ziekenhuis in werd geslagen, maar dat waren hele andere omstandigheden.