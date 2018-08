150 jaar De Jonge Denderlingen, gespreid over 200 bladzijden Oud-voorzitter schrijft geschiedenis muziekmaatschappij neer Nele Dooms

20 augustus 2018

12u30 2 Lebbeke Tweehonderd bladzijden over 150 jaar fanfare De Jonge Denderlingen. Allemaal uit de pen van Lebbekenaar Willy Van den Broeck, zelf jarenlang voorzitter van de muziekmaatschappij. Het naslagwerk vol oude foto's, illustraties en documenten komt in het najaar uit.

De muzikanten van fanfare De Jonge Denderlingen speelden hun laatste noot in juni 2011, in de tuin van restaurant De Snuiver in Denderbelle. Maar was de muziekmaatschappij blijven bestaan, dan zou ze dit jaar haar 150ste verjaardag gevierd hebben. "Reden te meer om de geschiedenis van deze vereniging te verzamelen", zegt Willy. "Musiceren doet de harmonie nu wel niet meer, maar we organiseren wel nog muzikale evenementen en voorstellingen."

"Een rijke geschiedenis als die van De Jonge Denderlingen mag niet verloren gaan", vindt Willy. "Onlosmakelijk is ze ook verbonden met de politieke en culturele geschiedenis van het dorp. Elke harmonie die indertijd opgericht werd, had immers een politieke strekking. Mijn boek biedt dan ook een blik op het hele dorpsleven van toen. De ijver van voorgangers binnen de fanfare om alle documenten bij te houden in een stevig uitgebouwd archief, was voor mij de drijfveer om een boek te schrijven. Het zou te spijtig zijn als al deze info ooit verloren zou gaan."

Willy was zelf meer dan veertig jaar lang voorzitter van De Jonge Denderlingen, een fakkel die hij indertijd overnam van zijn vader. "Bloed kruipt waar het niet gaan kan", klinkt het. "Ik was zelf eigenlijk geen muzikant, tot dat jaar toen er iemand ontbrak om op de grote trom te slaan. 'Sla erop en er zal wel geluid uit komen', verzekerde de dirigent me. Het was de aanzet om toch wat muzieklessen te volgen, en na de trom begon ik pauken te spelen. Uiteindelijk ging ik toch naar de muziekacademie, waar ik negen jaar slagwerk volgde. Pas toen heb ik me gerealiseerd hoe moeilijk het was. Dit was niet zomaar even op de trom slaan."

Voor de tweehonderd bladzijden vol geschiedenis, foto's, illustraties en historische documenten deed Willy niet alleen een beroep op het archief van De Jonge Denderlingen zelf. De auteur ging ook spitten in de universiteitsbibliotheek in Gent en de Nationale Bibliotheek in Brussel. Het resultaat is een chronologisch overzicht van 150 jaar Denderbelse muzikale cultuur.

Intekenen voor dit boek kan tot 30 september, voor 40 euro. De officiële voorstelling vindt plaats op zaterdag 3 november in buurthuis De Brouwerij in Denderbelle. "Datum en plaats zijn niet toevallig gekozen", aldus Willy. "Begin november 1968 was de officiële startdag voor De Jonge Denderlingen. In de Oude Brouwerij was mijn grootvader altijd brouwer, en hij was ook muzikant bij de fanfare. Als buurthuis was het in de laatste jaren van de harmonie een thuisbasis voor repetities."

Info: 0486/75.83.39 of via willy.van.den.broeck8@telenet.be.