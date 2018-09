10.000 euro voor fresco Oktoberhallen Nele Dooms

05 september 2018

14u04 0 Lebbeke De restauratie van de reusachtige fresco in de Oktoberhallen in Wieze kan op een subsidie van 10.000 euro rekenen. Volksvertegenwoordiger Freya Saeys uit Lebbeke kon de toelage bekomen bij minister van cultuur Sven Gatz. Zij diende daar een dossier voor in en ging het project bepleiten.

De fresco is dan ook van grote waarde in Wieze. De muurschildering van kunstenaar Raymond Van Doren is liefst 370 vierkante meter groot en werd in oktober 1967 officieel ingehuldigd. Ze neemt de volledige achterkant van Hal A van de Oktoberhallen in beslag en werd er aangebracht naar aanleiding van de jaarlijkse Oktoberfeesten, in het leven geroepen door toenmalige brouwerij Van Roy. Die Oktoberfeesten worden deze maand nieuw leven ingeblazen en naar aanleiding daarvan besliste Gilbert Van Bremt, eigenaar van de Oktoberhallen, om ook de fresco te laten opknappen.

De fresco zat de voorbije jaren verborgen achter grote doeken. De muurschildering is aangebracht op tachtig houten panelen en toont zeventig figuren in een feest van verbroedering, versterkt met de tekst "Alle Mensen worden Broeders" en fragmenten uit de Ode An die Freude. Er werd 260 kilogram verf voor gebruikt.

De hele fresco werd de voorbije weken weer vrijgemaakt en het schilderwerk volledig opgefrist. "Dankzij een grondige restauratie is de imposante fresco nu weer toonbaar voor het grote publiek", zegt Freya Saeys. "Terecht, want het werk is erg waardevol. Het verdient dus ook de subsidie van de minister."