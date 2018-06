"Zit nog vol ideeën om Lebbeke beter te maken" SAEYS LEGT IN OPEN BRIEF UIT WAAROM HIJ OPNIEUW BURGEMEESTER WIL WORDEN NELE DOOMS

09 juni 2018

02u45 0 Lebbeke Alle inwoners van Lebbeke mogen zich aan een open brief van hun burgemeester François Saeys (Open Vld) verwachten. Daarin legt hij uit waarom hij graag opnieuw de burgemeester wil worden. Open Vld heeft er bovendien drie nieuwe jonge kandidaten bij.

Drie legislaturen heeft Lebbeekse burgemeester François Saeys (62) er ondertussen al opzitten. Toch wil hij er als het van hem afhangt graag nog een vierde termijn aan breien. Dat maakt hij ook in zoveel woorden duidelijk in een open brief die hij aan de Lebbeekse bevolking schrijft. "Het leek een tof idee om me eens rechtstreeks en persoonlijk tot de inwoners te wenden", zegt hij. "Ik krijg veel de vraag waarom ik opnieuw opkom. Die redenen leg ik graag persoonlijk eens uit."





Dat gebeurt in een flyer van vier A4's, die elke inwoner van Lebbeke eerstdaags in zijn brievenbus krijgt. "In achttien jaar tijd als burgemeester heb ik de grote lijnen van het bestuur uitgezet. De gemeente is echt veranderd, ten goede vind ik. Maar ik zit nog boordevol ideeën voor de toekomst, om Lebbeke nog beter te maken. Projecten voor speelpleintjes, de uitbouw van een fietsgemeente en een fuifzaal bijvoorbeeld. Daarom vraag ik de inowoners om te mogen verder doen."





Een verkiezingsoverwinning is voor Saeys alvast geen evidentie. "Elke verkiezing moet gewonnen worden, zoals elke voetbalmatch gespeeld wordt", zegt hij. "Al laat ik me niet bang maken door de N-VA of andere partijen. Er wordt soms vuil spel gespeeld, zoals in dossiers als het RUP Gurstenveld en het nieuwe rusthuis, maar ik reken erop dat het merendeel van onze inwoners dat wel doorprikt."





Naast Saeys als lijsttrekker voor Open Vld en een plaats voor dochter Freya, die momenteel Vlaams Parlementslid is, maakt de partij ook de eerste nieuwe namen van haar jongste kandidaten bekend. "We willen inzetten op verjonging en vernieuwing, in combinatie met ervaring", zegt Saeys. "Zo krijg je een degelijk team." Werner Jansegers (19), student orthopedagogie, zetelt momenteel in het dagelijks bestuur van de Lebbeekse Jeugdraad als communicatieverantwoordelijke. "Ik maak een zeer bewuste keuze voor Open Vld en wil een dynamische teamspeler zijn", zegt hij. Terence François (22) uit Denderbelle studeert voor leerkracht geschiedenis-Nederlands en is actief bij KSA Denderbelle. "Ik vind vooral dat er meer communicatie moet zijn", zegt hij. "Een dorpsraad oprichten zou een mooie stap daar naartoe zijn. cultuur en jeugd verdienen meer aandacht." Tot slot is er ook Veronique Verhavert, ingenieur van opleiding en projectleider op de ICT-afdeling van een bank. Zij is mama van twee kindjes. "Sport en verkeersveiligheid liggen we nauw aan het hart", zegt ze.