"Wies Carnaval, ge krijgt een 10 op 10" ZJIEVERLEPPEN LEIDEN FEESTGEDRUIS ONDER WINTERZONNETJE NELE DOOMS

26 februari 2018

02u24 0 Lebbeke Carnaval in Wieze is gisteren een schot in de roos geworden. Een vijftiental groepen van eigen bodem en talloze

toeschouwers bewezen dat het carnavalsgebeuren in hun dorp nog erg leeft. Of zoals de Zjieverleppen het zelf





zongen "Wies Carnaval, ge krijgt een





10 op 10". De huldiging van DJ Eddy Del White was één van de hoogtepunten.





"Wies Carnaval, t schoonste da 'k al heb gezien. Ge krijgt een 10 op 10." Zo klonk het bij de opening van de carnavalsstoet in Wieze, dankzij de Zjieverleppen. Prins Stoffel en zijn jeugdprinsen reden op kop en kregen de eer het feest te leiden. Ondanks de bittere kou scheen er een fraai zonnetje en dat bracht veel volk op de been voor de stoet.





Het was de groep 'Ligtmis' die voor één van de hoogtepunten in de stoet zorgde. Zij voerden DJ Eddy Del White, tot wijd in de omgeving bekend en al meer dan vijftig jaar achter de draaitafels, op. Del White, scepter in de hand, werd in een grote troon door de straten van Wieze gevoerd, als 'koning van de ambiance'. "We brengen met veel plezier een ode aan deze dj, na een carrière van liefst 51 jaar", zegt Jan Macharis van Ligtmis. "Hij kondigde zijn afscheid aan en dat willen wij niet laten gebeuren zonder hem nog eens goed in de bloemetjes te zetten."





Aangekomen op het Wiezeplein voor de apotheose van de stoet, werd Del White bovendien nog tot 'ereburger van Groot-Wies' benoemd. Hij kreeg ook nog een trofee uit handen van de leden van Ligtmis.De dj genoot alvast met volle teugen.





Ook heel wat andere carnavalsgroepen haalden inspiratie voor hun thema uit plaatselijke gebeurtenissen. De Sjotters stuurden de 'Bier(t)politie van Wies' uit. Agenten lieten toeschouwers blazen, niet om te beboeten maar om aan te zetten om zeker voldoende te drinken tijdens carnaval. De Leos toonden dat ze geboren en getogen Wiezenaars zijn en zetten plaatselijke activiteiten en middenstand in de kijker. De Minnekes deelden naturalisatieformulieren uit om echte Wiezenaar te worden. Voor Serjees'n Dest ging alle aandacht naar Andries, de Zot van Wies. Dat standbeeld kreeg het voorbije jaar een opknapbeurt.





De leden van Grat Af trokken in vrolijk roze kostuums naar een galabal. Betoeiverd lanceerde een eigen radiostation Radio Andries. En de Destereirs boden met een eigen luchtvaartmaatschappij Dester-air een alternatief voor de povere service van Ryanair. De Schollekes pakten uit met een eigen versie van Monopoly, op maat van Wieze, op een wagen vol grote dobbelstenen. En Loss'n Dee, die haar tienjarig bestaan viert dit jaar, gaf flink gas als motards van De Benne va Wies. De Markollekens zetten dan weer grensoverschrijdend gedrag in de kijker. De Schiefsjiekers kropen in de huid van chef-koks om soep te maken. Benaalijk sloot de stoet af met de TGV-express richting Wiezeplein.





Popverbranding

Ook het kindercarnaval zaterdagnamiddag was een voltreffer. Tientallen verklede kinderen daagden op voor een optocht van op het Wiezeplein richting Oktoberhallen. Daar stond hen nog een namiddag plezier te wachten.





Carnaval afsluiten gebeurt vandaag, maandag 26 februari. Om 19 uur vindt de kinderpopverbranding plaats. Om 22 uur volgt de grote popverbranding. Iedereen is welkom op het Wiezeplein.