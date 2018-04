"Veel gezelliger dan vroeger" ANDERHALF JAAR NA ZWARE BRAND IS CULTUURCAFÉ WEER OPEN KOEN BATEN

30 april 2018

02u23 0 Lebbeke Anderhalf jaar na de zware brand is het Cultuurcafé en de Foyer in Lebbeke opnieuw geopend voor het grote publiek. Het café en de zaal werden grondig onder handen genomen en kregen enkele moderne aanpassingen. De klanten van vroeger zijn opgelucht en laaiend enthousiast.

Het was een gitzwarte dag op 23 september 2016 voor het Cultuurcafé en de Foyer in de Biekorf in Lebbeke. Een zware brand die door een kortsluiting aan de verlichting was ontstaan, vernielde het hele café en de bovenliggende zaal. Het duurde bijna twee jaar om alles weer klaar te krijgen. De uitbater haalt opgelucht adem en is bijzonder tevreden.





"Meer dan een jaar je job niet naar behoren kunnen uitvoeren, het was een hel", begint Rudy Van Biesen (60) zijn verhaal. "Het ging zelfs zo ver dat ik er even aan dacht om er gewoon mee te stoppen, maar dan zie je het proces vorderen en kwam de goesting om er terug in te vliegen", klinkt het. Gedurende de hele verbouwingen werkte Rudy in de gangen van de Biekorf, maar nu is hij blij dat hij weer in zijn vertrouwde omgeving zit.





"Ik vind het een prachtig resultaat en ben heel tevreden met de veranderingen. Ik ben klaar om alle verenigingen hier weer te ontvangen en mijn klanten te bedienen", aldus Rudy.





Ledverlichting

Het cultuurcafé en de feestzaal hebben heel wat veranderingen ondergaan. De belangrijkste is de ledverlichting die werd geïnstalleerd.





"Dit om te voorkomen dat we nog eens zo een ramp krijgen zoals de zware brand in september 2016", aldus Burgemeester François Saeys. "Verder hebben we ook een aparte ingang voorzien naar de feestzaal zodat ze niet altijd meer door het café moeten gaan. We hebben ook foto's van de artiesten opgehangen die hier allemaal al geweest zijn in het verleden", aldus een tevreden burgemeester. "De laatste momenten waren zeer spannend om alles af te krijgen, maar het resultaat mag er zeker zijn."





Cadeautje

Die mening delen ook de bezoekers die dit weekend langs kwamen.





"Ik ben zo blij dat Rudy opnieuw open is. Ik kwam hier vroeger bijna alle dagen", zegt Christiana Amandt. Het zijn bijzonder sympathieke mensen en het was altijd leuk vertoeven hier. Ik vernam pas dit weekend dat ze weer open gingen, maar ze mogen van mij zeker nog een cadeautje verwachten", aldus Christiana.





Ook Ann Saeys en Maria De Bruyn vinden het nieuwe concept geslaagd.





"Het is hier gezelliger en sfeervoller dan vroeger als je binnenkomt. De omgeving is meer aangekleed dan vroeger, het is een mooi resultaat en hopelijk blijft het nu gespaard van verder drama", besluiten Ann en Maria.