"Te weinig aandacht voor degelijke stoep" VERKEERSPLATFORM MAAKT RAPPORT OVER STAAT VAN VOETPADEN IN GEMEENTE NELE DOOMS

15 juni 2018

02u56 0 Lebbeke Het voetpad in de Hof ter Varentstraat is het slechtste van Lebbeke. Dat blijkt uit het Voetpadenrapport van het Verkeersplatform, die twee jaar lang alle voetpaden in de gemeente in kaart bracht.

Het Verkeersplatform Lebbeke inventariseerde en evalueerde de kwaliteit van alle voetpaden in de gemeente. Twee jaar lang waren medewerkers op pad in alle 174 straten van Lebbeke, Wieze een Denderbelle om de voetpaden in kaart te brengen. De resulaten goten ze in een lijvig 'Voetpadenrapport'.





"Toekomstige bestuurders kunnen het gebruiken als leidraad om voetpaden te verbeteren", zegt Fernand Van den Borre van het Verkeersplatform. "Voor inwoners zijn voetpaden topprioriteit. Ze zijn vaak de grootste bron van ergernis. Het is dan ook raar dat er niet meer aandacht naar gaat." Hoewel er in Lebbeke ook degelijke voetpaden te vinden zijn, is het lijstje met gebrekkige lang. "Ze liggen er slecht bij, zijn te smal, overwoekerd door onkruid, er parkeren wagens op, na werken van nutsmaatschappijen liggen ze er erbarmelijk bij of obstakels zoals elektriciteitspalen bemoeilijken de doorgang", zegt Rogert Meert. Een groot aantal straten beschikt niet eens over een voetpad. "In Lebbeke alleen al zijn dat er 35 van de 120", zegt Van den Borre. "Dat is goed voor 29 procent. Dit betekent dat in bijna één op de drie gevallen een voetganger niet of onvoldoende beschermd is tegen het verkeer. In de deelgemeenten is het nog erger. In Denderbelle heeft meer dan de helft van de straten geen voetpad. In Wieze is dat 60 procent."





Het slechtste voetpad ligt in de Hof ter Varentstraat. "Dat is te danken aan het feit dat een groot deel van de straat geen voetpad heeft en het stukje dat er wel ligt, is veel te smal en in slechte staat", klinkt het. "Andere straten die slecht scoren zijn onder andere Opwijksestraat, Benoit De Donderstraat, Fabriekstraat, Hogeweg, Kakemanstraat, Koning Albert I-straat, Kouterbaan. Knelpunt is meestal dat de voetpaden te smal zijn of er palen in de weg staan van buggy's of rolstoelen." Het beste voetpad ligt in de Brugstraat. Ook onder andere Bloesemstraat, Centrumstraat, Grote Plaats, Kerkplein, Koning Astridplein, Processiestraat, Vredestraat, Wilgenstraat en Zwanestraat scoren goed.





Burgemeester François Saeys (Open Vld) reageert furieus op het voetpadenrapport en spreekt over 'fake news'. "Er circuleren zelfs foto's in het rapport van voetpaden die ondertussen aangepakt zijn", zegt hij. "De parameters zijn zo ingesteld dat er bijna geen enkele straat voldoet. Brede voetpaden zijn niet altijd mogelijk. Lebbeke is vooral een landelijke gemeente, waardoor voor veel straten een voetpad niet essentieel is. Wij zetten wel degelijk zwaar in op herstel, heraanleg en vernieuwing van voetpaden. In 2017 investeerden we 585.000 euro en in 2018 liefst 845.000 euro."