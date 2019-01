‘t Vertier wil senioren doen meezingen Enthousiaste ‘jong-gepensioneerden’ richten band op Nele Dooms

11 januari 2019

12u21 0 Lebbeke Enkele enthousiaste ‘jong-gepensioneerden’ uit Lebbeke hebben hun eigen muziekband ‘t Vertier opgericht. Daarmee willen ze optreden voor senioren. En die vooral doen meezingen. Het repertoire bestaat in eerste instantie dan ook uit klassiekers als ‘De Purperen Hei’, ‘Wel Annemarieke' en ‘De Lichtjes van de Schelde’. “Waarom? Omdat we zo ‘graalijke goesting’ hebben om te zingen”, klinkt het.

Met een tiental muzikanten zijn ze en sinds kort vormen ze ‘t Vertier. De meesten van hen volgen de wekelijkse sessies samenzang van de folkafdeling van de Lebbeekse Academie voor Muziek, Woord en Dans. “Dat eindigt meestal met een gezellig natje en droogje achteraf”, vertelt André Segers. “Het is tijdens één van die momenten dat plots het idee van ‘willen we eens zingen voor en met senioren’ ontstond. Na enkele ‘elexierkes’ komt zo’n inspiratie dikwijls nogal snel. Maar velen zagen dit toch meteen als een echte uitdaging en waren bereid hier werk van te maken.”

Ondertussen repeteren de muzikanten, de helft mannen en de helft vrouwen, wekelijks bij Segers thuis. Dirigent van dienst is Luc Janssens. “Omdat de meesten van de folkafdeling lid zijn, zijn we vertrouwd met de muziek en partituren”, zegt Segers. “De anderen zijn mensen die gewoon heel graag zingen en met plezier meedoen. Zij durven ook al eens gitaar, mondharmonica, viool en hommel ter hand nemen. Genoeg variatie dus om voor dik ambiance te zorgen. En dat willen we vooral brengen bij senioren.”

Niet alleen ‘ouwe krakers’

Het repertoire is daar dan ook aan aangepast. In eerste instantie brengt ‘t Vertier Vlaamse liedjes zoals ‘Twee Ogen Zo Blauw’, ‘Zie ik de Lichtjes van de Schelde’ en ‘Op de Purperen Hei’. “Maar we willen ons repertoire ook uitbreiden”, klinkt het. “We oefenen volop aan onder andere ‘Amazing Grace’, ‘Edelweiss’, ‘Ik ben zo eenzaam zonder jou’, ‘Que sera sera’ en ‘Rode rozen in de sneeuw’, maar ook ‘You are my sunshine’ en ‘Opzij opzij opzij’. We gaan niet alleen ouwe krakers zingen, maar ook nieuwere nummers. We zijn dus zeker niet voor één gat te vangen.”

“Winst maken of hier iets aan verdienen, hoeft niet”, stelt Segers. “Ons enige doel is voor amusement zorgen en het publiek een aangename verpozing bezorgen. Als we al uit de kosten komen, zijn we tevreden. Gewoon omdat iedereen zoveel zin heeft om te zingen. Dat maakt het ook allemaal zo gemoedelijk. We willen in de toekomst op regelmatige tijdstippen voor muziek en plezier zorgen in rusthuizen, verzorgingsinstellingen, seniorenbijeenkomsten enzovoort. Voor een uurtje vertier zorgen dus, daar dankt onze groep ook zijn naam aan.”

Voorlopig is ‘t Vertier al vaste klant in één rusthuis, maar de muzikanten hopen dat er daar nog veel bijkomen. Info: segers.andre@gmail.com.