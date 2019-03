‘t Vaatje leert bier brouwen Nele Dooms

Bier- en Wijngilde ‘t Vaatje van Lebbeke organiseert een “brouw zelf je bier”-cursus. David Steeman, brouwer van ‘Hopmonkey’ en ‘Dr Rudy’ uit Mespelare, en hobbybrouwer en fijnproever Dirk De Mol komen langs om al hun kennis ter beschikking stellen aan de deelnemers van de cursus. De lessen vinden plaats op vrijdagen 15 en 22 maart, telkens om 20 uur. Dan wordt het brouwproces in detail uit de doeken gedaan. Op 30 maart volgt de praktijk tijdens een heuse brouwdag, gevolgd door een botteldag in afspraak met de deelnemers. Uiteindelijk krijgt iedereen, die de cyclus volledig gevolgd heeft, afgewerkt bier mee naar huis. Deelnemen aan de cursus kost 35 euro voor leden, 50 euro voor niet-leden. Geïnteresseerden kunnen terecht in de lokalen van ‘t Vaatje, aan de Grote Snijderstraat 29 in Lebbeke. Info en inschrijvingen: franz.deblock@gmail.com.