‘t Aaten Peit va Wies weer van stal voor carnaval Nele Dooms

14 maart 2019

11u05 0 Lebbeke Wieze maakt zich op voor het carnavalsfeest dit weekend. Dat krijgt dit jaar een extraatje: ‘t Aaten Peit va Wies wordt weer van stal gehaald. Het Karnavalkomitee Wieze moest er een tandje voor bijsteken, want het houten paard had dringend een restauratiebeurt nodig. “Het zal schitteren als nooit tevoren”, belooft kersvers voorzitter Gino Callebaut.

Niet minder dan elf vaste groepen van eigen bodem en vijf losse zullen zondag stuk voor stuk zorgen voor een mooie stoet. Dat zijn ze in Wieze al jaren zo gewoon, met een carnaval die één van de oudste uit de regio is. Dit jaar zal er bovendien extra aandacht gaan naar ‘t Aaten Peit va Wies. Vijfjaarlijks maakt dat zijn opwachting in de cavalcade.

“Om ons houten paard nu toonbaar te maken voor het publiek, is er flink wat werk verzet”, zegt Gino Callebaut. Die is kersvers voorzitter, nadat Mark Colman een stapje opzij zette, het carnavalcomité verliet en de voorzittersfakkel aan Gino doorgaf. “’t Aaten Peit doet al zo’n dertig jaar dienst. Het werd indertijd gebouwd als parodie op het Ros Beiaard van Dendermonde en het Ros Balatum van Aalst. Tot voor kort werd het bewaard bij de vroegere meubelmakerij De Wolf, maar de voorbije vijf jaar stond het opgesteld in de loods Beeckman, vlakbij CC De Biekorf. Daar was het onderhevig aan vocht en koude en dat heeft zijn sporen achtergelaten.”

Leden van het Karnavalkomitee zijn al weken in de weer om het paard een grondige opknapbeurt te geven. “Binnenin was het hout rot en dat moest allemaal vervangen worden”, zegt Callebaut. “Het hele torso is verstevigd. De kop krijgt volledig nieuwe manen. En alles wordt afgewerkt met een nieuwe laag verf. Zo zal ons paard weer blinken als nooit tevoren. En zoals de gewoonte is zullen tijdens de stoet weer honderden snoepjes vanonder de staart vliegen. Als het daarna weer vijf jaar op stal moet, zal het overigens veel beter beschermd worden. Goed ingepakt zal het in de loods beter bestand zijn tegen weersomstandigheden.”

Wies Karnaval is ondertussen aan de 45ste editie toe. Het gebeuren wordt een vierdaags evenement. Prins Carnaval Aaron mag de scepter zwaaien over het feest. Dat begint al op vrijdag 15 maart met bezoeken van het Karnavalkomitee en Prins aan Tersig, basisschool Schatkist en enkele cafés. ‘s Avonds worden de carnavalisten in het gemeentehuis verwacht voor de officiële opening van het carnavalsweekend. Op zaterdag 16 maart trekt de kindercarnaval vanaf 14 uur door Wieze, om te eindigen in de Oktoberhallen waar onder andere springkastelen en andere attracties klaarstaan. De 45ste carnavalsstoet trekt op zondag 17 maart rond in het dorp vanaf 14 uur. Zotte maandag wordt vanaf 19 uur afgesloten op het Wiezeplein met de popverbranding.