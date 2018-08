"Nieuwe zaal Heidehof dreigt groter uit te vallen dan buurt zou willen" Buurtcomité uit bezorgdheid Nele Dooms

22 augustus 2018

11u40 1 Lebbeke Buurtcomité Leefbaar en Verenigd Heizijde uit haar bezorgdheid over de toekomstige invulling van de nieuwe zaal Heidehof. De huidige parochiezaal gaat plat voor een nieuwbouw. "Maar die dreigt groter uit te vallen dan de buurt zou willen", klinkt het.

Het buurtcomité zag dik een jaar geleden het levenslicht, toen plannen van vzw Dekenale Werken — om van de kerk van Heizijde een grote fuifzaal te maken — commotie veroorzaakten. De kerk zal nu finaal verkocht worden, samen met de pastorie. Die ruilde het gemeentebestuur, die er eigenaar van was, om voor zaal Heidehof. Het schepencollege besliste daarop om de parochiezaal af te breken en te vervangen door een nieuwbouw.

Buurtcomité Leefbaar en Verenigd Heizijde lijstte intussen de wensen van omwonenden op: een middelgrote, moderne zaal die voor fuiven, eetfestijnen en andere activiteiten gebruikt kan worden. "Dat er een nieuwe zaal komt, ligt dus volledig in de lijn van wat de Heizijdenaren zelf aangaven", zegt Johan Verbelen van Leefbaar en Verenigd Heizijde. "Alleen doet een recent verslag van het schepencollege ons toch de wenkbrauwen fronsen."

Het buurtcomité is bezorgd omdat er sprake is van een nieuwbouw met plaats voor 300 tot 350 mensen, zittend aan tafels. "Dan is er al gauw een vierkante meter per persoon nodig", zegt Verbelen. "Tel daar nog de ruimte voor keuken, toog, sanitair en berging bij, en je komt al snel uit op een zaal van minstens 400 vierkante meter. Dat is een pak groter dan het huidige Heidehof. We hopen dat de gemeente bij het opstellen van de nieuwbouwplannen de bescheidenere wens van de buurt respecteert. Een nieuwe zaal mag de draagwijdte van onze buurt niet overschrijden."

De Heizijdenaren willen ook meer groene ruimte en speelterrein. "Een mooi groen plekje, waar kinderen kunnen spelen en ouders en ouderen op een bankje kunnen bijpraten", klinkt het. "In het verslag van de recente infomarkt werd een grote speeltuin opgenomen, net als zitbanken, picknicktafels en vuilnisbakken. Maar van een groen parkje is geen sprake."

"In dat verslag wordt ook geen gewag gemaakt van een ontmoetingscentrum waar de buurt zelf kleine, lokale evenementjes kan organiseren", vervolgt Verbelen. "We krijgen zo de indruk dat er vooral werk wordt gemaakt van een zaal voor Lebbeekse verenigingen, als alternatief voor de andere zalen die in de gemeente verdwijnen. En dat er niet genoeg nagedacht wordt om tegemoet te komen aan de wensen van de buurtbewoners."

Leefbaar en Verenigd Heizijde roept dan ook het huidige en toekomstige gemeentebestuur op om rekening te houden met hen. Op donderdag 23 augustus organiseert het buurtcomité opnieuw 'Heizijde op straat'. Alle buurtbewoners zijn die dag vanaf 18 uur welkom op de parking van zaal Heidehof, voor een laatste stand van zaken in het dossier. "We verwachten een surprise act, zomerse sfeer en schoon volk van Heizijde."