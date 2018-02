"Meer promotie voor oordoppen nodig" 21 februari 2018

Volksvertegenwoordiger Freya Saeys (Open Vld) uit Lebbeke houdt, samen met collega's Peter Persyn (N-VA) en Cindy Franssen (CD&V), een pleidooi voor meer sensibilisering en duidelijkere richtlijnen rond oordopjes. Daarbij vragen ze onder andere de hulp van apothekers. Het gebruik van oordoppen is immers belangrijk tegen het oplopen van gehoorschade. "Iedereen kent het wel: na een avondje stappen gaan slapen met een vervelende piep in je oren", zegt Saeys. "Die oorsuizen zijn vaak de volgende dag alweer voorbij, maar vormen meestal een voorbode voor permanente tinnitus en gehoorschade. Ik zie als huisarts maar al te vaak hoe een constante piep in de oren kan leiden tot concentratiestoornissen, slapeloosheid en in extreme gevallen zelfs tot suïcidale gedachten. Sensibilisatie is dus zeker belangrijk. Preventieve maatregelen zoals oordopjes kunnen veel schade beperken. Helaas worden ze nog steeds onvoldoende en ook niet altijd correct gebruikt." Volgens Saeys verkeren apothekers in de ideale positie om klanten te informeren over de gevolgen van tijdelijke tinnitus en het correct gebruik van oordopjes. "Velen houden de oordopjes niet lang genoeg in of plaatsen ze verkeerd. Een persoonlijk advies van de apotheker, huisarts of de CLB-arts kan dat verhelpen. Een gesprek heeft immers veel meer effect dan een stoffig foldertje in de wachtkamer."





Saeys en collega's vragen daarom aan de Vlaamse regering om extra inspanningen tegen gehoorschade. Ze denken daarbij aan een uitgebreidere informatiecampagne voor kinderen onder de 14 jaar en ook te focussen op het correcte gebruik van oordoppen en overleg te plegen met apothekers, audiologen en gespecialiseerde gehoorcentra. (DND)





