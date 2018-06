"Inhaalbeweging voor betere voetpaden nodig" 16 juni 2018

"Lebbeke heeft een dringende inhaalbeweging nodig voor betere voetpaden." Dat zegt Mike Torck, lijsttrekker voor Groen in Lebbeke.





Hij baseert zich daarvoor op het Voetpadenrapport waar het Verkeersplatform Lebbeke deze week mee uitpakte. Daarvoor werden alle voetpaden in de gemeente geïnventariseerd en geëvalueerd. Naast een resem degelijke voetpaden, blijkt uit het rapport dat er toch ook nog werk aan de winkel is. "Dit rapport moet ernstig genomen worden", zegt Mike Torck. "Het rapport baseert zich op de parameters van de Vlaamse Overheid en op het Vademecum Voetgangersvoorzieningen. Volgens het rapport zijn er te weinig voetpaden en als er al voetpaden zijn, voldoen ze vaak niet aan de normen van de Vlaamse Overheid." Voor Torck komen de resultaten niet als een grote verrassing. "Ik heb zelf lang genoeg met kinderwagens rondgewandeld om te weten dat de voetpaden in Lebbeke beter moeten", zegt hij.





Eerder dit jaar gaf de gemeentemonitor al aan dat meer dan de helft van de Lebbekenaars vindt dat de voetpaden in slechte staat zijn. Voor Groen is het Voetpadenrapport een dankbaar instrument om op korte termijn knelpunten weg te werken en een visie uit te werken voor de middellange termijn." (DND)