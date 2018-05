"Hou dorpen leefbaar, trek N41 door" UNIZO STELT EISENBUNDEL OP VOOR NIEUWE BELEIDSMAKERS NELE DOOMS

23 mei 2018

02u33 0 Lebbeke Een sterkere handelskern, de doortrekking van de N41 en een voltijdse ambtenaar lokale economie. Dat wil Unizo hoog op de agenda in Lebbeke. De eisenbundel is opgesteld voor de toekomstige beleidsmakers.

Unizo Oost-Vlaanderen bereidt volop de gemeenteraadsverkiezingen voor. In elke gemeente maken de lokale ondernemers hun eisenbundels over aan de toekomstige beleidsploegen. Als één van de eerste is Lebbeke aan de beurt. De doortrekking van de N41, waar het huidige gemeentebestuur zich tegen verzet, blijkt er een speerpunt.





"We pleiten voor een oplossing in het N41-dossier", zegt voorzitter Jos Vermeiren. "Knopen moeten doorgehakt. Samen met omliggende gemeenten moet een oplossing uit te werken zijn. Niets doen is geen optie, omdat de economische schade groot is wegens slechte ontsluiting. Het ontbreken van deze weg zet ook de leefbaarheid van Oudegem, Gijzegem en Wieze onder druk."





Unizo neemt ook de handelskern van Lebbeke onder de loep. "De plaatselijke ondernemers willen een bruisende handelskern", legt Vermeiren uit. "De gemeente moet ondernemen binnen die kern stimuleren. Ook leegstand aanpakken is belangrijk. Dat kan met een strenge aanpak en stimulerende maatregelen. Minder leegstand betekent aantrekkelijker straten. Dat het gemeentebestuur een nieuw retailpark op de site Holbrecht buiten het centrum goedkeurt, is spijtig. Zo'n initiatief versterkt een kern niet."





Parkeren in centrum

Om de handelskern aantrekkelijker te maken is ook de bereikbaarheid belangrijk. "Klanten moeten hun auto kort kunnen parkeren in het centrum voor een snelle boodschap", klinkt het. "Langparkeerders moeten op goed ontsloten randparkings terecht kunnen. Lebbeke moet een parkeerbeleid op maat van bewoners én gebruikers uitwerken."





Volgens Unizo zijn lokale ondernemers ook voorstander van een herwaardering van de wekelijkse markten. De lokale cadeaubon blijkt te weinig gekend. "En de administratieve rompslomp is te groot", zeg Vermeiren. "Er moeten meer verkooppunten komen, ook online."





Tot slot pleit Unizo voor de omvorming van de huidige Middenstandsraad naar een Lokale Raad Economie. "Die zal ondernemers meer bij het beleid betrekken", zeg Vermeiren. "Een voltijdse ambtenaar Lokale Economie kan een brug maken tussen overheid en ondernemers. Startende ondernemingen kunnen, net zoals bij nieuwe inwoners, welkom geheten worden tijdens een ontvangstmoment."





Burgemeester François Saeys (Open Vld) wijst erop dat er al een halftijdse ambtenaar voor lokale economie is. "We leveren ook al jaren inspanningen voor een aantrekkelijkere winkelkern, met aandacht voor bereikbaarheid en parkeren", stelt hij. "Voor de N41 blijven we bij ons standpunt: Zolang het huidige tracé op tafel blijft liggen, gaan wij niet akkoord met een doortrekking."